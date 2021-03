Rinvio Roma-Napoli a lunedì? Non si può a causa della pausa nazionali (Di sabato 13 marzo 2021) Tam tam sulle radio, poi la tendenza su Twitter. L’hashtag #RinviateRomaNapoli per garantire un giorno di riposo in più ai giallorossi alla luce del Rinvio di Juventus-Napoli – inizialmente in programma il 17 marzo e successivamente posticipata al 7 aprile – ha spopolato sui social. Ma un Rinvio di 24 ore per permettere ai giallorossi – reduci dalla trasferta di Kiev contro lo Shakhtar Donetsk – non è praticabile. C’è la pausa nazionali e dalla mezzanotte di domenica non è possibile giocare partite di campionato. La partita con ogni probabilità sarà giocata di domenica. Resta la stessa data. E anche le stesse polemiche. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) Tam tam sulle radio, poi la tendenza su Twitter. L’hashtag #Rinviateper garantire un giorno di riposo in più ai giallorossi alla luce deldi Juventus-– inizialmente in programma il 17 marzo e successivamente posticipata al 7 aprile – ha spopolato sui social. Ma undi 24 ore per permettere ai giallorossi – reduci dalla trasferta di Kiev contro lo Shakhtar Donetsk – non è praticabile. C’è lae dalla mezzanotte di domenica non è possibile giocare partite di campionato. La partita con ogni probabilità sarà giocata di domenica. Resta la stessa data. E anche le stesse polemiche. SportFace.

