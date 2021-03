Rinvio Juve Napoli | la Roma chiede chiarimenti alla Lega Serie A

Advertising

capuanogio : ??Gli indignati speciali sul rinvio del rinvio di #JuveNapoli dopo accordo tra i club. Che potrà anche non piacer… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? La Roma scrive alla Lega Serie A: chiesti chiarimenti sul rinvio di #JuveNapoli ?? - fanpage : #RinviateRomaNapoli, la protesta social dei tifosi #13marzo - roma_magazine : SERIE A - La Roma chiede un chiarimento alla Lega sul rinvio di Juve-Napoli - gilnar76 : La #Roma scrive alla Lega: “Rinvio di Juve-Napoli privo di giustificazione, è un ingiusto vantaggio a nostro discap… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinvio Juve

Questo pomeriggio il club giallorosso ha presentato un esposto alla Lega contro ildel match.Una parentesi anche sulla sfida trae Napoli rinviata nuovamente: 'Quello che so come allenatore è che preparare 3 partite in una settimana è diverso che prepararne due'. Qualche assente ...(ANSA) - ROMA, 13 MAR - La Roma ha appena inviato una lettera alla Lega serie A chiedendo chiarimenti sul rinvio della gara di campionato Juventus-Napoli. "Le richieste di rinvio - sostiene tra ...Domani la Roma affronterà il Parma in trasferta (ore 15). Paulo Fonseca annuncia 3/4 cambi rispetto al precedente match con lo Shakhtar e l’impiego di Pedro ...