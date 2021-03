Rinnovo Barella | in arrivo fascia da capitano e contratto da 4 | 5 milioni l’anno

(Di sabato 13 marzo 2021) Nicolòsarà una colonna dell’Inter che verrà a per questo motivo il club ha intenzione di blindarlo e dargli ladaL’Inter sta preparando le carte per ildi Nicolòche – come sostenuto da molti addetti ai lavori – è uno dei migliori giocatori italiani al mondo. Secondo Il Corriere della Sera si prepara ildelcon ritocco dell’ingaggio da 2,5 a 4,5. E nei piani futuri del club nerazzurro c’è anche la consegna dellada. Leggi su Calcionews24.com

Calciomercato.it fa il quadro della situazione: le ultime su rinnovo con l'Inter, Kessie col Milan e Pellegrini con la Roma. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di ...Inter, fumata bianca vicina per il rinnovo di D'Ambrosio L'Inter si conferma tra le società più attive sul mercato, dove starebbe sondando varie piste al fine... Inter, D'ambrosio ad un passo dal rinn ...Inter, Arturo Vidal non avrebbe convinto pienamente la dirigenza. Da uomo di fiducia di Antonio Conte il cileno, attualmente nuovamente fuori per infortunio, dopo prestazioni al di sotto delle aspetta ...