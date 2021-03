Ricordate il milanista Honda? Ora gioca in Azerbaigian (Di sabato 13 marzo 2021) Cambiare orizzonti di certo non l'ha mai spaventato. Ora, per Keisuke Honda, è in arrivo una nuova avventura. Per l'esattezza in Azerbaigian. È stato lui stesso a darne notizia sui social. Il ... Leggi su gazzetta (Di sabato 13 marzo 2021) Cambiare orizzonti di certo non l'ha mai spaventato. Ora, per Keisuke, è in arrivo una nuova avventura. Per l'esattezza in. È stato lui stesso a darne notizia sui social. Il ...

Advertising

sportli26181512 : Ricordate il milanista Honda? Ora gioca in Azerbaigian: Ricordate il milanista Honda? Ora gioca in Azerbaigian Il g… - Filo2385Filippo : RT @Gazzetta_it: Ricordate il milanista #Honda? Ora gioca in #Azerbaigian - ritz3327 : RT @Gazzetta_it: Ricordate il milanista #Honda? Ora gioca in #Azerbaigian - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Ricordate il milanista #Honda? Ora gioca in #Azerbaigian - Gazzetta_it : Ricordate il milanista #Honda? Ora gioca in #Azerbaigian -