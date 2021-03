Riaprono le palestre, ma solo per i vaccini: saranno un centro per la somministrazione (Di domenica 14 marzo 2021) Riaprono le palestre, ma non in quel senso. Le strutture potranno infatti essere individuate come centro di somministrazione per i vaccini, secondo il piano vaccinale diffuso oggi dal commissario straordinario Figliuolo: “potenziamento della rete vaccinale esistente che conta attualmente 1733 punti vaccinali (dato in crescita), l’allestimento di nuovi centri per i quali potranno eventualmente essere utilizzati siti produttivi, le aree della grande distribuzione, le palestre, le scuole, le strutture di associazioni e della Conferenza Episcopale Italiana”. Per gli atleti ci sarà invece ancora da attendere un po’. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021)le, ma non in quel senso. Le strutture potranno infatti essere individuate comediper i, secondo il piano vaccinale diffuso oggi dal commissario straordinario Figliuolo: “potenziamento della rete vaccinale esistente che conta attualmente 1733 punti vaccinali (dato in crescita), l’allestimento di nuovi centri per i quali potranno eventualmente essere utilizzati siti produttivi, le aree della grande distribuzione, le, le scuole, le strutture di associazioni e della Conferenza Episcopale Italiana”. Per gli atleti ci sarà invece ancora da attendere un po’. SportFace.

