Retroscena Sanremo, Elodie sale sullo yacht di Ibrahimovic: gossip stroncati sul nascere (Di sabato 13 marzo 2021) Sono stati protagonisti a Sanremo ed entrambi hanno attirato l'attenzione a modo loro. Zlatan Ibrahimovic e la cantante Elodie - molto amica di Diletta Leotta - sono stati paparazzati insieme. Nulla di compromettente, per carità. Ma lei è stata mostrata dal giornale Diva e Donna mentre raggiungeva lo yacht dello svedese, da venti mln di euro, dove l'attaccante ha alloggiato nei giorni in cui è stato nella città ligure. L'indiscrezione è stata ripresa da diversi siti tra i quali quello de Il Fatto quotidiano.caption id="attachment 114683" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captionTubino rosso e trench di pelle nero: Elodie è stata immortalata così vicino all'imbarcazione. Tra i due pare sia nata un'amicizia. Lei è la fidanzata di Marracash e Ibra sembra ancora legato alla compagna storica, ...

