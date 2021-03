Regioni rosse | l' ultimo assalto prima del lockdown | parrucchieri e ristoranti sold out e ressa nei supermercati

Advertising

Agenzia_Ansa : E' un vero e proprio assalto quello che nelle ultime ore stanno vivendo parrucchieri, barbieri e centri estetici ch… - Agenzia_Italia : Speranza ha firmato, da lunedì 11 le regioni rosse - GiovanniToti : Che senso ha chiudere tutto il Paese nei fine settimana? Servono misure mirate dove c’è necessità, non ovunque. Già… - Arabafe : @borghi_claudio @AlbanoNicola Visto che oramai gira solo che la colpa delle regioni rosse è della lega, tanto vale dare un segnale - vzirnstein : RT @Dario_Donato: Ultimo verbale CTS cap. scuola. - in regioni rosse o arancioni apertura scuole superiori non ha impatto - 'non esistono s… -

Ultime Notizie dalla rete : Regioni rosse

la Repubblica

... chiusure non rispettate e dei soliti assembramenti in attesa delle zone. Ossia c'è chi muore ... In tutte le altresi sono registrati meno di mille casi giornalieri....il medesimo tema " l'organizzazione delle attività in presenza nelle cosiddette zone" ... Da lunedì 15 marzo, infatti, ben undicientreranno in zona rossa con conseguente sospensione, per ...Si chiude di nuovo. Per abbassare la curva dei contagi e rendere più facile la campagna di vaccinazione. Da lunedì l’Italia va in rosso e arancione fino al 6 aprile. Non ...Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 26.062 nuovi casi di coronavirus a fronte di 372.944 tamponi effettuati. Il tasso di positività odierno è del 6,98% ...