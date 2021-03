Regioni: i nuovi colori da lunedì 15 marzo (Di sabato 13 marzo 2021) . Cosa cambia fino a Pasqua. Tutte le informazioni utili. Cambiano i colori delle Regioni lunedì 15 marzo a seguito delle nuove ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza. La mappa d’Italia si tinge tutta di rosso e arancione, salvo la Sardegna che rimane in zona bianca. Rispetto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 13 marzo 2021) . Cosa cambia fino a Pasqua. Tutte le informazioni utili. Cambiano idelle15a seguito delle nuove ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza. La mappa d’Italia si tinge tutta di rosso e arancione, salvo la Sardegna che rimane in zona bianca. Rispetto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Corriere : I nuovi colori delle regioni: da lunedì 11 in rosso e 9 in arancione - Corriere : I nuovi colori delle Regioni: tutti i cambiamenti da lunedì - fattoquotidiano : Covid, nuovi colori delle Regioni: Basilicata in arancione da martedì. In Toscana zona rossa per tre province e 10… - kromeboy : Casi in tutte le regioni Variazione attivi massima ER +1870 Nuovi Casi x milione max Regione Friuli 784 Provincia… - SmorfiaDigitale : I nuovi colori delle regioni, da luned - Il Post -