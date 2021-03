Reggio Calabria invasa da montagne di rifiuti | la protesta di Reggio Respira

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 13 marzo 2021), 13 mar – Se un tempo la bellissima città affacciata sullo Stretto di Messina era famosa per il suo mare, i Bronzi di Riace e il lungomare che venne definito da Gabriele D’Annunzio “il chilometro più bello d’Italia”, oggi, purtroppo, la sorte della città del “boia chi molla” sembrerebbe conquistare le cronache unicamente per i suoi monti. Non stiamo però parlando difertili o dal grande fascino naturalistico e geologico, tutt’altro. Le vette che oggi dominano sulla città dinon sono mete prescelte per escursioni o pic-nic, ma bensì invadenti cumuli di immondizia che stanno creando molteplici disagi e una situazione igienico-sociale ormai giunta al limite., ladel ...