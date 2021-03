Real Madrid, Zidane: “Bella rimonta per la Liga, ora pensiamo all’Atalanta” (Di sabato 13 marzo 2021) Il Real Madrid vince col brivido contro l’Elche: si trova sotto ma ribalta il risultato con una doppietta di Benzema. Il successo consente alla squadra di Zinedine Zidane di superare momentaneamente il Barcellona e salire così al secondo posto. “Abbiamo avuto tante occasioni per segnare e alla fine il risultato è giusto” analizza il tecnico, “l’Elche è una squadra molto forte fisicamente che concede poco. Sappiamo che non possiamo sbagliare molto e dobbiamo continuare così”. “Mancano dodici giornate, mi piace il carattere della squadra ma vorrei anche che i risultati arrivassero prima” ha aggiunto Zidane in conclusione, “Siamo in corsa in ??entrambe le competizioni e continueremo a lottare duramente. La rimonta di oggi è molto positiva per la Liga ma anche per preparare al meglio la ... Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) Ilvince col brivido contro l’Elche: si trova sotto ma ribalta il risultato con una doppietta di Benzema. Il successo consente alla squadra di Zinedinedi superare momentaneamente il Barcellona e salire così al secondo posto. “Abbiamo avuto tante occasioni per segnare e alla fine il risultato è giusto” analizza il tecnico, “l’Elche è una squadra molto forte fisicamente che concede poco. Sappiamo che non possiamo sbagliare molto e dobbiamo continuare così”. “Mancano dodici giornate, mi piace il carattere della squadra ma vorrei anche che i risultati arrivassero prima” ha aggiuntoin conclusione, “Siamo in corsa in ??entrambe le competizioni e continueremo a lottare duramente. Ladi oggi è molto positiva per lama anche per preparare al meglio la ...

