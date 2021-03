Real Madrid-Elche sabato H 16 15 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Vinicius titolare

(Di sabato 13 marzo 2021) Doveva essere la partita della svolta, quella che poteva avvicinare sensibilmente ilall’Atletico: invece il derby dello scorso fine settimana al Wanda Metropolitano è finito con un enorme sospiro di sollievo per il, che ha trovato un pareggio nel finale che gli permette di non abdicare completamente a un titolo che, in InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

OptaPaolo : 100 - Il Milan è la quarta squadra a superare il traguardo dei 100 punti a partire dal 1/1/2020 nei cinque maggiori… - le10sport_psg : Mercato - Juventus : Real Madrid, PSG… Cristiano Ronaldo sort du silence ! - AngoloNews2018 : Cristiano Ronaldo che ritorna al Real Madrid, pressing della stampa spagnola - WYN_SERIE_A : Mercato - Juventus : Real Madrid, PSG… Cristiano Ronaldo sort du silence ! - filadelfo72 : Cristiano Ronaldo che ritorna al Real Madrid, pressing della stampa spagnola -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

Sergio Ramos torna in campo con la maglia deldopo un mese di stop dovuto al suo infortunio al ginocchio e al conseguente intervento ...La Juve in Italia, ile il City all'estero sono le squadre maggiormente interessate al centrocampista ex Milan, che viene valutato 40 milioni di euro dal club.Sergio Ramos torna in campo con la maglia del Real Madrid dopo un mese di stop dovuto al suo infortunio al ginocchio e al conseguente intervento chirurgico ...Commenta per primo Non è intenzionato a fare sconti il Sassuolo per Manuel Locatelli, oggi a segno in Sassuolo-Verona. (è il terzo gol del suo campionato, l’ultimo era datato 1 novembre). La Juve in I ...