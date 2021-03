Rassegne | “Viaggio in Campania” fa tappa nell’arte contemporanea ed è già sold out

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rassegne Viaggio

Il Denaro

... per avermi accompagnato con professionalità e competenza in questo lungo, ma anche i ...di lavorare alla diffusione di una cultura di prodotto non solo attraverso iniziative a tema e, ...... per avermi accompagnato con professionalità e competenza in questo lungo, ma anche i ...di lavorare alla diffusione di una cultura di prodotto non solo attraverso iniziative a tema e, ...Riparte "Viaggio in Campania. Arte, storie e luoghi", un ciclo di visite virtuali guidate alla scoperta delle bellezze archeologiche, artistiche e paesaggistiche della regione, ..."Panizzi On Air" prosegue il suo viaggio alla scoperta dei tesori della biblioteca e dei protagonisti della storia culturale di Reggio. La rassegna di eventi online curata dalla biblioteca Panizzi si ...