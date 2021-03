Raoul Casadei, quando nel 2016 partecipò a Cesena al Rockin’1000, il concerto con più musicisti di sempre – Video (Di sabato 13 marzo 2021) Il re del liscio, Raoul Casadei, partecipò il 24 luglio del 2016 al secondo concerto dei Rockin’1000 a Cesena, That’s Live. In quell’occasione il concerto fu aperto a 13mila spettatori e finì su cd e vinile dopo un accordo con la Sony. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Il re del liscio,il 24 luglio delal secondodei, That’s Live. In quell’occasione ilfu aperto a 13mila spettatori e finì su cd e vinile dopo un accordo con la Sony. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Corriere : Morto Raoul Casadei, il re del liscio: era ricoverato per Covid - EnricoLetta : Che tristezza. Il Covid, maledetto, si è portato via un grande romagnolo e un grande italiano. Raoul #Casadei, un a… - Agenzia_Ansa : E' morto Raoul Casadei, musicista noto per essere il 're del liscio'. Aveva 83 anni ed era ricoverato dal 2 marzo a… - Pietro_Firenze : Morto Raoul Casadei, il re del liscio: aveva 83 anni, era ricoverato per Covid - ValeRossignoli : RT @Agenzia_Ansa: E' morto Raoul Casadei, musicista noto per essere il 're del liscio'. Aveva 83 anni ed era ricoverato dal 2 marzo all'osp… -