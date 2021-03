Raoul Casadei morto per Covid, il ricordo del figlio Mirko (Di sabato 13 marzo 2021) “Raoul, io lo chiamavo così, ha segnato un’epoca. Oggi è un giorno triste per l’Emilia Romagna e per tutta la musica popolare italiana. Ma lui ha sempre avuto una grande sorriso, una grande energia e poi i grandi artisti non muoiono mai veramente. Le sue canzoni continueranno a girare di generazione in generazione. E questa è la cosa di lui che non potrà mai morire”. Il figlio di Raoul Casadei, Mirko, a cui già da anni era passato il testimone dell’orchestra di famiglia, racconta all’Adnkronos il suo stato d’animo nel giorno della scomparsa di suo padre, ricordato oggi da istituzioni, politica e dal mondo della musica. “Noi con le lacrime agli occhi vogliamo però ricordarlo col sorriso sulle labbra – dice Mirko – perché lui era un amante della vita e ha sempre trasmesso bellissimi ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 marzo 2021) “, io lo chiamavo così, ha segnato un’epoca. Oggi è un giorno triste per l’Emilia Romagna e per tutta la musica popolare italiana. Ma lui ha sempre avuto una grande sorriso, una grande energia e poi i grandi artisti non muoiono mai veramente. Le sue canzoni continueranno a girare di generazione in generazione. E questa è la cosa di lui che non potrà mai morire”. Ildi, a cui già da anni era passato il testimone dell’orchestra di famiglia, racconta all’Adnkronos il suo stato d’animo nel giorno della scomparsa di suo padre, ricordato oggi da istituzioni, politica e dal mondo della musica. “Noi con le lacrime agli occhi vogliamo però ricordarlo col sorriso sulle labbra – dice– perché lui era un amante della vita e ha sempre trasmesso bellissimi ...

