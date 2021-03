Raoul Casadei | morto il re del liscio | era ricoverato per Covid

Advertising

EnricoLetta : Che tristezza. Il Covid, maledetto, si è portato via un grande romagnolo e un grande italiano. Raoul #Casadei, un a… - Corriere : Morto Raoul Casadei, il re del liscio: era ricoverato per Covid - ilpost : È morto Raoul Casadei - statodelsud : Covid, morto Raoul Casadei, il re del liscio: era ricoverato a Cesena - Pino__Merola : Covid, morto Raoul Casadei, il re del liscio: era ricoverato a Cesena -

Ultime Notizie dalla rete : Raoul Casadei

"A un certo punto ho capito che nell'orchestra, dopo che mio padreaveva smesso di dare il suo apporto musicale, serviva unper dare identità all'insieme. E così, fra la sorpresa ...Cesena, 13 marzo 2021 - E pensare che, non era un predestinato. O perlomeno non si sentiva tale, sebbene il suo secondo nome alla nascita fosse Verdiano, in onore al grande musicista. Impossibile, per lui, che nella vita ...E' morto all'ospedale di Cesena Raoul Casadei, conosciuto dal grande pubblico come il re del liscio. Aveva 83 anni e, dopo aver contratto il Covid, era stato ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena ...È morto oggi a 83 anni, per Covid, Raoul Casadei. Casadei aveva ereditato dallo zio Secondo Casadei - l'autore di "Romagna mia" e il grande maestro della musica da ballo romagnola – l'Orchestra omonim ...