Raoul Casadei: morto il re del liscio, aveva 83 anni ed era ricoverato in ospedale da giorni (Di sabato 13 marzo 2021) Raoul Casadei è morto, il Re del liscio, appellativo che lo accompagna da anni, non ce l'ha fatta e ha perso la sua battaglia contro il Covid-19. Raoul Casadei si è spento mentre ancora ricoverato presso l'ospedale Bufalini di Cesena, dove era ricoverato dal 2 marzo scorso. Il decesso è avvenuto nella mattinata di sabato 13 marzo, a seguito di un aggravamento delle sue condizioni. Raoul Casadei aveva contratto il Covid-19 insieme ad alcuni membri della sua famiglia, aveva iniziato con una quarantena fiduciaria nel cosiddetto recinto di Viale Delle Nazioni a Villamarina di ...

