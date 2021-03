Raoul Casadei, l’icona del folk romagnolo e il leggendario “Vai col liscio”. Così la tradizione antica è diventata pop (Di sabato 13 marzo 2021) “Vai col liscio!”. Raoul Casadei – morto ad 83 anni a Cesena – amava sempre ricordare questo aneddoto. Le Rotonde di Garlasco, 1974. Nella sala da ballo gli uomini di qua, le donne di là. E Raoul al microfono se ne esce con quelle tre paroline. La sala all’improvviso si anima. I valzer, le polke e le mazurke scatenano il ballo di coppia. Altra leggenda vuole che alla scena avesse assistito una giornalista di Sorrisi e Canzoni, tanto che poi la copertina del settimanale con Raoul in bella vista prese quel titolo lì. Potenza del marchio Casadei a metà anni settanta. Una figura di culto in tutta Italia. Nel 1975 ci girano anche un film. Vai col liscio. L’attore comico francese Jack La Cayenne e la bellissima Janet Agren gareggiano in pista sulle note de La mazurka del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) “Vai col!”.– morto ad 83 anni a Cesena – amava sempre ricordare questo aneddoto. Le Rotonde di Garlasco, 1974. Nella sala da ballo gli uomini di qua, le donne di là. Eal microfono se ne esce con quelle tre paroline. La sala all’improvviso si anima. I valzer, le polke e le mazurke scatenano il ballo di coppia. Altra leggenda vuole che alla scena avesse assistito una giornalista di Sorrisi e Canzoni, tanto che poi la copertina del settimanale conin bella vista prese quel titolo lì. Potenza del marchioa metà anni settanta. Una figura di culto in tutta Italia. Nel 1975 ci girano anche un film. Vai col. L’attore comico francese Jack La Cayenne e la bellissima Janet Agren gareggiano in pista sulle note de La mazurka del ...

Advertising

Corriere : Morto Raoul Casadei, il re del liscio: era ricoverato per Covid - Agenzia_Ansa : E' morto Raoul Casadei, musicista noto per essere il 're del liscio'. Aveva 83 anni ed era ricoverato dal 2 marzo a… - Corriere : Morto Raoul Casadei, il re del liscio: era ricoverato per Covid - ACmcoppola : RT @martacallegari4: Ciaooo???????????????????? - Ciuchinooo : RT @djsabbs: Ciao Raoul, una grande balera ti aspetta lassù...R.I.P. Raoul Casadei - La mazurka di periferia -