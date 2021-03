Raoul Casadei, il toccante ricordo di Moreno degli Extraliscio: “Ero la sua voce” (Di sabato 13 marzo 2021) Il mondo della musica è in lutto per la morte di Raoul Casadei e tra i tanti messaggi di cordoglio c’è anche quello di Moreno Conficconi, il “biondo” del gruppo musicale “Extraliscio”. “Io e Raoul che guardiamo il mare, è uno dei ricordi più intensi che ho, una cosa che quasi giornalmente facevamo quando commentavamo, il giorno dopo, lo spettacolo della sera precedente”, ha scritto sulla pagina Instagram ufficiale della band. “Ho passato 10 anni, dal ’90 al 2000 al suo fianco, ero la sua voce, la voce che raccontava la Romagna. .. Poi le nostre strade artistiche hanno avuto percorsi diversi ma c’è sempre stato rispetto e riconoscenza. Stare al suo fianco è stato un onore e un privilegio. Porgo le mie sentite condoglianze alla Moglie Pina, ai figli Carolina, Mirna e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Il mondo della musica è in lutto per la morte die tra i tanti messaggi di cordoglio c’è anche quello diConficconi, il “biondo” del gruppo musicale “”. “Io eche guardiamo il mare, è uno dei ricordi più intensi che ho, una cosa che quasi giornalmente facevamo quando commentavamo, il giorno dopo, lo spettacolo della sera precedente”, ha scritto sulla pagina Instagram ufficiale della band. “Ho passato 10 anni, dal ’90 al 2000 al suo fianco, ero la sua, lache raccontava la Romagna. .. Poi le nostre strade artistiche hanno avuto percorsi diversi ma c’è sempre stato rispetto e riconoscenza. Stare al suo fianco è stato un onore e un privilegio. Porgo le mie sentite condoglianze alla Moglie Pina, ai figli Carolina, Mirna e ...

