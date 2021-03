Raoul Casadei è morto, ucciso dal Coronavirus il re del liscio (Di sabato 13 marzo 2021) Addio al re del liscio: Raoul Casadei è morto dopo una degenza all’ospedale Bufalini di Cesena per via delle complicazioni dovute a un’infezione dal virus SARS-CoV-2. Il contagio era avvenuto negli ambienti famigliari dell’artista mentre si trovavano tutti in quarantena fiduciaria in via Delle Nazioni, a Villamarina di Cesenatico. Raoul Casadei si è spento dopo un ricovero iniziato il 2 marzo. Secondo le prime indiscrezioni le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate nelle ultime ore, fino al tragico epilogo di questa mattina. Per il re del liscio, infatti, si è rivelato necessario il ricorso alla respirazione assistita. A non favorire la sua situazione clinica è stata, indubbiamente, l’età avanzata. La pandemia del Covid-19 continua a mietere vittime ... Leggi su optimagazine (Di sabato 13 marzo 2021) Addio al re deldopo una degenza all’ospedale Bufalini di Cesena per via delle complicazioni dovute a un’infezione dal virus SARS-CoV-2. Il contagio era avvenuto negli ambienti famigliari dell’artista mentre si trovavano tutti in quarantena fiduciaria in via Delle Nazioni, a Villamarina di Cesenatico.si è spento dopo un ricovero iniziato il 2 marzo. Secondo le prime indiscrezioni le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate nelle ultime ore, fino al tragico epilogo di questa mattina. Per il re del, infatti, si è rivelato necessario il ricorso alla respirazione assistita. A non favorire la sua situazione clinica è stata, indubbiamente, l’età avanzata. La pandemia del Covid-19 continua a mietere vittime ...

