Raoul Casadei è morto per covid: il re del liscio era ricoverato da settimane (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo settimane di ricovero, il Re del liscio Raoul Casaderi è morto a causa del covid: aveva compiuto 83 anni. Drammatico lutto nel mondo della musica, Raoul Casadei è morto nell’ospedale di Cesena in cui era ricoverato dallo scorso 2 marzo a causa del covid. Giunto al Bufalini dopo che i sintomi dell’infezione virale sono L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 13 marzo 2021) Dopodi ricovero, il Re delCasaderi èa causa del: aveva compiuto 83 anni. Drammatico lutto nel mondo della musica,nell’ospedale di Cesena in cui eradallo scorso 2 marzo a causa del. Giunto al Bufalini dopo che i sintomi dell’infezione virale sono L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Corriere : Morto Raoul Casadei, il re del liscio: era ricoverato per Covid - Agenzia_Ansa : E' morto Raoul Casadei, musicista noto per essere il 're del liscio'. Aveva 83 anni ed era ricoverato dal 2 marzo a… - LaStampa : Covid: è morto Raoul Casadei, il re del liscio @lastampa - Corriere : Morto Raoul Casadei, il re del liscio: era ricoverato per Covid - susydigennaro : RT @napolimagazine: COVID - E' morto Raoul Casadei, aveva 84 anni -