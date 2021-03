Raoul Casadei è morto: il re del liscio era ricoverato per Covid (Di sabato 13 marzo 2021) Alessandro Nunziati Raoul Casadei è morto all’età di 83 anni. La notizia è riportata dal ‘Corriere della Sera’. Il cantante, soprannominato il “re del liscio”, era ricoverato da martedì 2 marzo all’ospedale Bufalini di Cesena per Covid-19. Ha fatto ballare e innamorare intere generazioni di italiani con celebri canzoni come “Romagna mia” e “Ciao mare”. Secondo quanto Improntaunika.it - Upday News. Leggi su improntaunika (Di sabato 13 marzo 2021) Alessandro Nunziatiall’età di 83 anni. La notizia è riportata dal ‘Corriere della Sera’. Il cantante, soprannominato il “re del”, erada martedì 2 marzo all’ospedale Bufalini di Cesena per-19. Ha fatto ballare e innamorare intere generazioni di italiani con celebri canzoni come “Romagna mia” e “Ciao mare”. Secondo quanto Improntaunika.it - Upday News.

