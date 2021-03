Raoul Casadei, chi è stato e cosa ha significato per il Paese il ‘Re del liscio’, scomparso oggi ad 83 anni (Di sabato 13 marzo 2021) “Vai col liscio!”, bastavano queste tre parole per trasformare una qualsiasi serata tra amici, in una travolgente ed allegra festa ‘danzereccia’, di quelle che balli fino a non poterne più. Perché a monte di questa esortazione, che dalla fine degli anni Sessanta ha attraverso intere generazioni, splendeva alto il marchio di ‘garanzia’: la musica dei Casadei. Una numerosa famiglia romagnola, di quelle nate nelle aie, che nei giorni di festa, tra fisarmoniche, fiati e chitarre, segnavano la fine del raccolto spargendo un’allegra e ritmica melodia, che avrebbe poi alimentato la fortunata filiera delle balere. Dalla polka al liscio anzi, al ‘Lissio’, come comandava il dialetto, Raoul Casadei inventò di sana pianta un genere musicale, capace in una manciata di anni di entrare di diritto nella storia della ... Leggi su italiasera (Di sabato 13 marzo 2021) “Vai col liscio!”, bastavano queste tre parole per trasformare una qualsiasi serata tra amici, in una travolgente ed allegra festa ‘danzereccia’, di quelle che balli fino a non poterne più. Perché a monte di questa esortazione, che dalla fine degliSessanta ha attraverso intere generazioni, splendeva alto il marchio di ‘garanzia’: la musica dei. Una numerosa famiglia romagnola, di quelle nate nelle aie, che nei giorni di festa, tra fisarmoniche, fiati e chitarre, segnavano la fine del raccolto spargendo un’allegra e ritmica melodia, che avrebbe poi alimentato la fortunata filiera delle balere. Dalla polka al liscio anzi, al ‘Lissio’, come comandava il dialetto,inventò di sana pianta un genere musicale, capace in una manciata didi entrare di diritto nella storia della ...

