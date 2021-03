Rai, Dagospia lancia la bomba: “Noto conduttore positivo gira senza mascherina” (Di sabato 13 marzo 2021) E’ clamorosa la notizia lanciata da Dagospia che mette in crisi i vertici Rai. Ebbene sì perché, stando a quanto riportato dal Noto portale fondato da Roberto D’Agostino, un Noto conduttore sarebbe risultato positivo al Coronavirus e avrebbe deciso di non indossare la mascherina. Un fatto, qualora fosse confermato, scatenerebbe una vera e propria bufera. Anche perché i casi di positività nel mondo dello spettacolo sono in aumento, proprio come in Italia in generale. La bomba di Dagospia gela la Rai Mentre l’epidemia del Coronavirus sembra essere in espansione visto che l’Italia è tornata ad essere quasi totalmente in zona rossa, una clamorosa notizia rilasciata da Dagospia fa a dir poco rumore. Da qualche giorno si è ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 13 marzo 2021) E’ clamorosa la notiziata dache mette in crisi i vertici Rai. Ebbene sì perché, stando a quanto riportato dalportale fondato da Roberto D’Agostino, unsarebbe risultatoal Coronavirus e avrebbe deciso di non indossare la. Un fatto, qualora fosse confermato, scatenerebbe una vera e propria bufera. Anche perché i casi di positività nel mondo dello spettacolo sono in aumento, proprio come in Italia in generale. Ladigela la Rai Mentre l’epidemia del Coronavirus sembra essere in espansione visto che l’Italia è tornata ad essere quasi totalmente in zona rossa, una clamorosa notizia rilasciata dafa a dir poco rumore. Da qualche giorno si è ...

