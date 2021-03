Quelli che chiedono a Biden di prendere esempio da Trump in politica estera (Di sabato 13 marzo 2021) Nell’ultima settimana due importanti giornali americani, Politico e il Washington Post, si sono chiesti verso quale strada può andare la politica estera americana. Secondo Nahal Toosi, che ne scrive su Politico, è probabile che l’Amministrazione Biden abbia un approccio troppo convenzionale agli affari internazionali, e potrebbe trarre qualche utile insegnamento dal comportamento di Donald Trump. Toose utilizza un esempio per far capire come l’America sia tornata alla “normalità”: il caso delle violenze in Etiopia dove un conflitto in corso tra il governo federale, i suoi alleati e leader regionali ribelli sta facendo migliaia di vittime, centinaia di migliaia di profughi e fa immaginare che ci sia in corso una massiccia campagna di pulizia etnica. In questo contesto cosa fa l’Amministrazione ... Leggi su linkiesta (Di sabato 13 marzo 2021) Nell’ultima settimana due importanti giornali americani, Politico e il Washington Post, si sono chiesti verso quale strada può andare laamericana. Secondo Nahal Toosi, che ne scrive su Politico, è probabile che l’Amministrazioneabbia un approccio troppo convenzionale agli affari internazionali, e potrebbe trarre qualche utile insegnamento dal comportamento di Donald. Toose utilizza unper far capire come l’America sia tornata alla “normalità”: il caso delle violenze in Etiopia dove un conflitto in corso tra il governo federale, i suoi alleati e leader regionali ribelli sta facendo migliaia di vittime, centinaia di migliaia di profughi e fa immaginare che ci sia in corso una massiccia campagna di pulizia etnica. In questo contesto cosa fa l’Amministrazione ...

Advertising

lucasofri : Quelli che fingono di non sapere la differenza tra “le notizie vanno date” e “le notizie vanno date male”. - ferrazza : Bravi quelli di @DomaniGiornale che titolano come si deve su AstraZeneca. @StefanoFeltri - borghi_claudio : Articolo utile con una fila di nomi di quelli che comandano davvero (cfr. 'Io sono il potere') ENRICO LETTA, IL DR… - brezzamaestrale : RT @GassmanGassmann: È chiaro a tutti che in Italia non produciamo vaccini, perché sono stati, da ogni governo, di ogni colore, tagliati i… - galata_mf : RT @donTonio66: Gli anni di una vita che davvero valgono son quelli che si consumano per qualcuno, per qualcosa. Soprattutto quando non c'è… -