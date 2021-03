"Quelle telefonate notturne...". Sabrina Ferilli, ciò che non aveva mai rivelato su Maria De Filippi: riuscite a crederci? (Di sabato 13 marzo 2021) Sabrina Ferilli è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha presentato la fiction “Svegliati amore mio” che andrà in onda su Canale 5 e che la vedrà protagonista. Ma soprattutto l'attrice ha risposto a diverse curiosità della padrona di casa, che ha voluto sapere molte cose sul rapporto speciale che la lega ormai da tanto tempo a Maria De Filippi. La loro amicizia tra l'altro ha regalato momenti di televisione molto divertenti, sia a Tu si que vales che ad Amici. “Mi fa vivere isolata dal mondo, lei prepara tutti al silenzio totale nei miei confronti”, ha raccontato la Ferilli che poi ha aggiunto: “È un diavolo di amica! È un demonio, lei studia come mettermi in difficoltà”. Non a caso Sabrina ha rivelato di aspettarsi “telefonate ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021)è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha presentato la fiction “Svegliati amore mio” che andrà in onda su Canale 5 e che la vedrà protagonista. Ma soprattutto l'attrice ha risposto a diverse curiosità della padrona di casa, che ha voluto sapere molte cose sul rapporto speciale che la lega ormai da tanto tempo aDe. La loro amicizia tra l'altro ha regalato momenti di televisione molto divertenti, sia a Tu si que vales che ad Amici. “Mi fa vivere isolata dal mondo, lei prepara tutti al silenzio totale nei miei confronti”, ha raccontato lache poi ha aggiunto: “È un diavolo di amica! È un demonio, lei studia come mettermi in difficoltà”. Non a casohadi aspettarsi “...

