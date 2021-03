Quanto si somigliano Napoli e Juventus

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 13 marzo 2021) Quello che si è visto in campo nel primo tempo bianconero contro il Porto somiglia maledettamente ai primi tempi del. Gioco lento e orizzontale, nessun lampo di genio, la palla che cambia campo ma senza costrutto, le verticalizzazioni come un lusso. Ilha giocato così per gran parte del campionato. La Juve ha fatto lo stesso. Vuoi vedere che c’è da ricredersi? Tanto scarsi gli azzurri non sono? Tra infortuni, indecisioni tattiche e disturbi societari, ilha giocato come poteva (e sapeva). Se lo fa la Juve, perché non perdonare il? Detto così, bonariamente. Quando si sa fare il contropiede Difesa estrema e contropiede sono un dignitoso modo di giocare contro la noia dei passaggetti orfani di un gioco. Il Porto, sei in linea a rendere impenetrabile la difesa, ha respinto l’assedio immaginario ...