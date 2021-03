"Quando raggiungeremo l'immunità di gregge". Vaccino, scende in campo il generale Figliuolo: ecco il piano (Di sabato 13 marzo 2021) “Somministrare 500mila dosi al giorno per vaccinare almeno l'80 per cento della popolazione entro settembre”. È questo l'obiettivo fissato dal commissario Francesco Figliuolo, che ha messo nero su bianco il piano riguardante la campagna di vaccinazione per raggiungere la tanto agognata immunità di gregge. Il sostituto di Domenico Arcuri prova così a dar seguito alle parole del premier Mario Draghi, che dall'hub di Fiumicino ha assicurato che verrà triplicato il numero di somministrazioni giornaliere a partire dalle prossime settimane. Il documento fissa le linee operative per completare al più presto la campagna di vaccinazione e promette che entro la fine di settembre tutti gli italiani maggiori di 16 anni saranno vaccinati: si tratta di circa 51 milioni di persone, abbastanza per raggiungere ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) “Somministrare 500mila dosi al giorno per vaccinare almeno l'80 per cento della popolazione entro settembre”. È questo l'obiettivo fissato dal commissario Francesco, che ha messo nero su bianco ilriguardante la campagna di vaccinazione per raggiungere la tanto agognatadi. Il sostituto di Domenico Arcuri prova così a dar seguito alle parole del premier Mario Draghi, che dall'hub di Fiumicino ha assicurato che verrà triplicato il numero di somministrazioni giornaliere a partire dalle prossime settimane. Il documento fissa le linee operative per completare al più presto la campagna di vaccinazione e promette che entro la fine di settembre tutti gli italiani maggiori di 16 anni saranno vaccinati: si tratta di circa 51 milioni di persone, abbastanza per raggiungere ...

