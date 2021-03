Pupo probabilmente non sarà l’opinionista del GF Vip 6: “Ho il calendario pieno” (Di sabato 13 marzo 2021) Nonostante al GF Vip 4 Pupo non abbia convinto proprio tutti, Alfonso Signorini l’ha riconfermato nell’edizione vinta da Zorzi. Basta fare un giro sui social (e ascoltare anche vari volti noti) per capire che il cantante non è riuscito nell’impresa di conquistare il pubblico nelle vesti di opinionista. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni Pupo ha rivelato che probabilmente non lo vedremo come spalla di Signorini al GF Vip 6. “Se mi dovessero richiamare sarei contento. Ma ho una gran voglia di tornare a suonare. Nel 2022 ho già il calendario pieno di date con le mie tournée all’estero. Come concorrente invece non lo farei. Diciamo che parteciperei solo se ne avessi davvero bisogno. Se mi pento di quello che ho detto come opinionista? Dico sempre quello che penso. Sono stato attaccato per il discorso ... Leggi su biccy (Di sabato 13 marzo 2021) Nonostante al GF Vip 4non abbia convinto proprio tutti, Alfonso Signorini l’ha riconfermato nell’edizione vinta da Zorzi. Basta fare un giro sui social (e ascoltare anche vari volti noti) per capire che il cantante non è riuscito nell’impresa di conquistare il pubblico nelle vesti di opinionista. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoniha rivelato chenon lo vedremo come spalla di Signorini al GF Vip 6. “Se mi dovessero richiamare sarei contento. Ma ho una gran voglia di tornare a suonare. Nel 2022 ho già ildi date con le mie tournée all’estero. Come concorrente invece non lo farei. Diciamo che parteciperei solo se ne avessi davvero bisogno. Se mi pento di quello che ho detto come opinionista? Dico sempre quello che penso. Sono stato attaccato per il discorso ...

BELIN971 : @TuasorellaWww Era un politico...non leggere i giornali...vai a leggerti l'interrogatorio direttamente...la carrier… - candidapederza1 : @unaragionedipiu E invece ci prenderemo il pelato. E probabilmente Pupo e Antonella?? Ottime ragioni per non seguire il prossimo GFVip. - AliceIsAway : Fin qui, ordinaria amministrazione. S'è detto e ridetto che quelle svantaggiate in pandemia sono le donne, aggiungo… - fleursparadise : comunque non ero così incazzata per una classifica probabilmente dai tempi di pupo e filiberto non scherzo #sanremo2021 - d_trulliaj : @Robic_Escapist il primo sanremo che vidi era sanremo 2010, quello di pupo, emanuele filiberto e luca canonici con… -