Puglia zona rossa da lunedì 15 marzo: regole, cosa si può fare (Di sabato 13 marzo 2021) Puglia zona rossa da lunedì 15 marzo, come disposto dall’ordinanza del ministero della Salute del 12 marzo. La nuova stretta prevede regole restrittive e divieti per contenere la diffusione del coronavirus. Ecco cosa si può e non si può fare così come illustrato sul sito della Regione Puglia. È vietato spostarsi fra regioni. È vietato spostarsi fuori dal proprio comune. È vietato circolare all’interno del proprio comune e spostarsi verso abitazioni private diverse dalla propria. Sono consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, salute o comprovati necessità con autocertificazione. Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre consentito dalle 5 alle 22. Ristoranti, gelaterie e pasticcerie ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 marzo 2021)da15, come disposto dall’ordinanza del ministero della Salute del 12. La nuova stretta prevederestrittive e divieti per contenere la diffusione del coronavirus. Eccosi può e non si puòcosì come illustrato sul sito della Regione. È vietato spostarsi fra regioni. È vietato spostarsi fuori dal proprio comune. È vietato circolare all’interno del proprio comune e spostarsi verso abitazioni private diverse dalla propria. Sono consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, salute o comprovati necessità con autocertificazione. Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre consentito dalle 5 alle 22. Ristoranti, gelaterie e pasticcerie ...

