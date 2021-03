Puglia, vaccino: dosi quasi finite, meno dell’uno per cento a disposizione. Schema di prenotazioni per gli ultrasessantenni Dati del ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di sabato 13 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: “La Puglia sta procedendo alla somministrazione dei vaccini con la velocità massima consentita dall’attuale disponibilità delle dosi. Con l’approvazione del Piano regionale vaccinale e con la calendarizzazione delle prossime fasi, ci stiamo preparando al tanto atteso momento in cui arriveranno sufficienti vaccini per soddisfare l’attesa dei cittadini. Il piano, in coerenza con le ultimissime indicazioni del ministero, seguirà i principi di priorità legati alle condizioni di fragilità e di età”. Lo comunica l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco. “La struttura organizzativa appare definita in modo adeguato – spiega il direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro – La cosa più rilevante è aver strutturato ... Leggi su noinotizie (Di sabato 13 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: “Lasta procedendo alla somministrazione dei vaccini con la velocità massima consentita dall’attuale disponibilità delle. Con l’approvazione del Piano regionale vaccinale e con la calendarizzazione delle prossime fasi, ci stiamo preparando al tanto atteso momento in cui arriveranno sufficienti vaccini per soddisfare l’attesa dei cittadini. Il piano, in coerenza con le ultimissime indicazioni del, seguirà i principi di priorità legati alle condizioni di fragilità e di età”. Lo comunica l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco. “La struttura organizzativa appare definita in modo adeguato – spiega il direttore del dipartimento PromozioneVito Montanaro – La cosa più rilevante è aver strutturato ...

