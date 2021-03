Protezione Civile, allerta vento in Campania dalle ore 10 di domani mattina (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo vento forte e mare agitato con possibili raffiche a partire dalle 10 di domani mattina, domenica 14 marzo, alle 10 di lunedì 15 marzo. I venti spireranno forti occidentali con raffiche. Il mare si presenterà agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Si raccomanda alle autorità competenti di attivare il monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso, in linea con i rispettivi Piani di Protezione Civile. ? L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLadella Regioneha emanato un avviso dimeteoforte e mare agitato con possibili raffiche a partire10 di, domenica 14 marzo, alle 10 di lunedì 15 marzo. I venti spireranno forti occidentali con raffiche. Il mare si presenterà agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Si raccomanda alle autorità competenti di attivare il monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso, in linea con i rispettivi Piani di. ? L'articolo proviene da Anteprima24.it.

