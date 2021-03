Protesta dei romanisti e su Twitter impazza l’hashtag #rinviateRomaNapoli (Di sabato 13 marzo 2021) #rinviateRomaNapoli è l’hashtag che in questo momento è in tendenza su Twitter. La decisione della Lega Serie A di rinviare al 7 aprile Juventus-Napoli inizialmente prevista per mercoledì prossimo, ha scatenato le proteste dei tifosi giallorossi cui si è unito anche Paolo Ziliani. E anche l’ex giornalista del Messaggero Mimmo Ferretti colui che coniò il soprannome Pupone per Totti. I romanisti chiedono il rinvio di Roma-Napoli, in programma domenica prossima 21 marzo, perché giovedì sera la Roma è impegnata in trasferta in Ucraina nella gara di ritorno contro lo Shakhtar. I romanisti – anche esponenti di radio romaniste – chiedono che venga applicato lo stesso metro utilizzato per Juventus-Napoli e quindi lo spostamento in modo da consentire alla squadra di Fonseca di giocare dopo aver goduto degli ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 marzo 2021)che in questo momento è in tendenza su. La decisione della Lega Serie A di rinviare al 7 aprile Juventus-Napoli inizialmente prevista per mercoledì prossimo, ha scatenato le proteste dei tifosi giallorossi cui si è unito anche Paolo Ziliani. E anche l’ex giornalista del Messaggero Mimmo Ferretti colui che coniò il soprannome Pupone per Totti. Ichiedono il rinvio di Roma-Napoli, in programma domenica prossima 21 marzo, perché giovedì sera la Roma è impegnata in trasferta in Ucraina nella gara di ritorno contro lo Shakhtar. I– anche esponenti di radio romaniste – chiedono che venga applicato lo stesso metro utilizzato per Juventus-Napoli e quindi lo spostamento in modo da consentire alla squadra di Fonseca di giocare dopo aver goduto degli ...

