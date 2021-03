Pronto il Recovery Plan di Mario Draghi: ecco cosa cambia (Di sabato 13 marzo 2021) Arriva in Parlamento il Recovery Plan firmato Draghi. Gli importi non cambiano, ma il Recovery diventa più dettagliato Il Recovery Plan arriva in Parlamento. Da oggi, senatori e deputati potranno consultare e studiare il documento firmato da Mario Draghi. Una vera e propria antologia di ripresa di ben 487 pagine in lingua inglese, rispetto alle 167 del precedente esecutivo. Il Recovery Plan appare così molto più dettagliato rispetto alla versione dello scorso gennaio. Il documento inviato dal ministero dell’Economia rimane però, una bozza, in attesa del documento finale del 30 aprile. Le aree di ripresa Le sei macro-aree d’interesse rimangono le stesse del governo Conte: 69,8 miliardi per la ... Leggi su zon (Di sabato 13 marzo 2021) Arriva in Parlamento ilfirmato. Gli importi nonno, ma ildiventa più dettagliato Ilarriva in Parlamento. Da oggi, senatori e deputati potranno consultare e studiare il documento firmato da. Una vera e propria antologia di ripresa di ben 487 pagine in lingua inglese, rispetto alle 167 del precedente esecutivo. Ilappare così molto più dettagliato rispetto alla versione dello scorso gennaio. Il documento inviato dal ministero dell’Economia rimane però, una bozza, in attesa del documento finale del 30 aprile. Le aree di ripresa Le sei macro-aree d’interesse rimangono le stesse del governo Conte: 69,8 miliardi per la ...

