Previsioni meteo del 14 Marzo 2021: sull’Italia torna l’inverno (Di sabato 13 marzo 2021) Secondo il meteo del 14 Marzo 2021 l’inverno reclamerà ancora per qualche giorno il proprio spazio sul calendario: in arrivo una nuova perturbazione. Dopo diversi giorni durante i quali agli italiani è sembrato di essere entrati in una primavera anticipata, purtroppo nel corso di domenica si abbatterà sul Nord Italia e sul Centro la quinta perturbazione di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 13 marzo 2021) Secondo ildel 14reclamerà ancora per qualche giorno il proprio spazio sul calendario: in arrivo una nuova perturbazione. Dopo diversi giorni durante i quali agli italiani è sembrato di essere entrati in una primavera anticipata, purtroppo nel corso di domenica si abbatterà sul Nord Italia e sul Centro la quinta perturbazione di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

