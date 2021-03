Premier League | Leeds-Chelsea | le probabili formazioni

(Di sabato 13 marzo 2021) Ad aprire il sabato ditoccherà a. La 28° giornata, vede, infatti, in programma un match interessante che ha tutte le carte in regola per dare spettacolo. La squadra di Tuchel dopo una serie di risultati utili consecutivi ha raggiunto il quarto posto, di vitale importanza per l’accesso alla prossima Champions. I londinesi saranno ospiti della squadra più altalenante e difficile da inquadrare dell’intero campionato, ildel “Loco” Bielsa. La squadra del tecnico argentino si trova perfettamente a metà classifica, la salvezza è largamente alla portata e l’obiettivo della compagine neopromossa è anche quello di ottenere qualche risultato di prestigio. Ilnon può sbagliare e punta al terzo posto occupato dal Leicester che ...

Obiettivo? Riportare Lukaku in, stavolta ai Citizens dopo l ultima esperienza allo United. Secondo la Gazzetta dello Sport, tuttavia, il belga non ha nessuna intenzione di lasciare l ......tempo in tutte le ultime 9 partite del Manchester City ( Under/Over 0.5 goal primo tempo ) Sono stati segnati almeno 1 gol nel 90% dei primi tempi nelle partite del Manchester City in...Il Milan intende blindare Kessie con un nuovo contratto. L’ex Atalanta piace molto in Premier League e al Real Madrid, ma dovrebbe rinnovare. La partita Manchester United-Milan di Europa League ha ...In Gran Bretagna si spera nel ritorno ad una graduale normalità: tifosi negli stadi per le ultime due giornate di Premier.