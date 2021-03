Premier League, Fulham-Manchester City 0-3: i Citizens vincono e convincono. La classifica aggiornata (Di sabato 13 marzo 2021) Il Manchester City conosce solo la vittoria e nell'anticipo del sabato sera ha sconfitto per 3-0 il Fulham.VIDEO Premier League, crisi senza precedenti: ecco perché il Liverpool non vince piùDopo la brutta parentesi contro il Manchester United nel derby cittadino, i ragazzi di Pep Guardiola hanno ripreso la corsa al titolo della Premier League 2020-2021. Dopo un primo tempo equilibrato, in cui il City non era riuscito a far valere la maggiore qualità della rosa, la partita è stata risolta nella seconda frazione grazie alle reti di Stones, Gabriel Jesus e Sergio Aguero. Con questo successo i Citizens allungano ulteriormente sul Manchester United secondo, issandosi a 71 punti. Il Fulham ... Leggi su mediagol (Di sabato 13 marzo 2021) Ilconosce solo la vittoria e nell'anticipo del sabato sera ha sconfitto per 3-0 il.VIDEO, crisi senza precedenti: ecco perché il Liverpool non vince piùDopo la brutta parentesi contro ilUnited nel derby cittadino, i ragazzi di Pep Guardiola hanno ripreso la corsa al titolo della2020-2021. Dopo un primo tempo equilibrato, in cui ilnon era riuscito a far valere la maggiore qualità della rosa, la partita è stata risolta nella seconda frazione grazie alle reti di Stones, Gabriel Jesus e Sergio Aguero. Con questo successo iallungano ulteriormente sulUnited secondo, issandosi a 71 punti. Il...

Advertising

JosephC38292602 : @pisto_gol Ma come si può dar credito a certe sciocchezze. ?? La premier league ha un giro di soldi 4 volte superio… - passionepremier : City, altro passo verso il titolo: sconfitto il Fulham a Craven Cottage - Mediagol : #PremierLeague, Fulham-Manchester City 0-3: i Citizens vincono e convincono. La classifica aggiornata - LuigiBevilacq17 : RT @cmdotcom: #PremierLeague: Leeds-Chelsea 0-0, vince il Palace. Ancelotti crolla in casa. Il City passeggia sul Fulham - cmdotcom : #PremierLeague: Leeds-Chelsea 0-0, vince il Palace. Ancelotti crolla in casa. Il City passeggia sul Fulham… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League City, tris al Fulham.Tonfo Ancelotti, fra Leeds e Chelsea vincono... i portieri I cinque punti di ritardo sul quarto posto, in questo momento nelle mani del Chelsea, allontanano la Champions, ma l'Europa League resta un traguardo possibile, purché si riesca a esorcizzare il ...

Zaha mantiene la promessa: non si inginocchia prima del match Lo aveva promesso ed è stato di parola. Wilfried Zaha è stato il primo calciatore della Premier League a non inginocchiarsi prima di una partita come gesto antirazzista. Una decisione annunciata tempo fa, quando aveva dichiarato: 'Non c'è decisione buona o cattiva, ma sento che ...

Premier League, calendario e orari della 28^ giornata Sky Sport Premier League, il City passa nel secondo tempo: +17 sullo United Fulham e Manchester City hanno chiuso il sabato della 28esima giornata di Premier League: vittoria con il risultato di 3 a 0 per la squadra di Guardiola. Dopo un primo tempo bloccato, i Citizens sbloc ...

Premier League 2020/2021, Manchester City sul velluto: 3-0 al Fulham Premier League 2020/2021, ventottesima giornata: il Manchester City vince 3-0 in casa del Fulham ed è sempre più in testa alla classifica ...

I cinque punti di ritardo sul quarto posto, in questo momento nelle mani del Chelsea, allontanano la Champions, ma l'Europaresta un traguardo possibile, purché si riesca a esorcizzare il ...Lo aveva promesso ed è stato di parola. Wilfried Zaha è stato il primo calciatore dellaa non inginocchiarsi prima di una partita come gesto antirazzista. Una decisione annunciata tempo fa, quando aveva dichiarato: 'Non c'è decisione buona o cattiva, ma sento che ...Fulham e Manchester City hanno chiuso il sabato della 28esima giornata di Premier League: vittoria con il risultato di 3 a 0 per la squadra di Guardiola. Dopo un primo tempo bloccato, i Citizens sbloc ...Premier League 2020/2021, ventottesima giornata: il Manchester City vince 3-0 in casa del Fulham ed è sempre più in testa alla classifica ...