Premier League 2020/2021, Manchester City sul velluto: 3-0 al Fulham (Di sabato 13 marzo 2021) Continua la marcia del Manchester City in testa alla classifica della Premier League 2020/2021. Nell’ultimo match del sabato del 28° turno, i Citizens si sono infatti imposti per 3-0 in casa del Fulham. Una partita inizialmente non semplice, che però ad inizio ripresa è ben presto diventata in discesa per gli uomini di Pep Guardiola che si portano così a +17 sul Manchester United. I Red Devils devono giocare due partite in più rispetto ai cugini, ma il margine del City rimane assolutamente confortante. Sempre più difficile la situazione del Fulham, che con 26 punti rimane terzultimo appaiato insieme al Brighton. La cronaca – Nei primi minuti il Fulham prova a farsi vedere, ma ben presto il ... Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) Continua la marcia delin testa alla classifica della. Nell’ultimo match del sabato del 28° turno, i Citizens si sono infatti imposti per 3-0 in casa del. Una partita inizialmente non semplice, che però ad inizio ripresa è ben presto diventata in discesa per gli uomini di Pep Guardiola che si portano così a +17 sulUnited. I Red Devils devono giocare due partite in più rispetto ai cugini, ma il margine delrimane assolutamente confortante. Sempre più difficile la situazione del, che con 26 punti rimane terzultimo appaiato insieme al Brighton. La cronaca – Nei primi minuti ilprova a farsi vedere, ma ben presto il ...

Advertising

LuigiBevilacq17 : RT @cmdotcom: #PremierLeague: Leeds-Chelsea 0-0, vince il Palace. Ancelotti crolla in casa. Il City passeggia sul Fulham - cmdotcom : #PremierLeague: Leeds-Chelsea 0-0, vince il Palace. Ancelotti crolla in casa. Il City passeggia sul Fulham… - sportface2016 : #PremierLeague Nessun problema per il #ManCity, che regola in trasferta il #Fulham - pisto_gol : @Mark2F @Augusto98924459 La giornalista in questione, oltre ad essere dirigente del West Ham, è una giornalista fin… - sportface2016 : #PremierLeague Wilfried #Zaha non si inginocchia prima del calcio d'inizio -