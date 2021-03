PisaContestPhoto | oltre 200 fotografie per “Scatti nella tradizione”

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 13 marzo 2021) Ha riscosso grande partecipazione il contest fotografico “” lanciato dal Comune di Pisa e concluso lo scorso 6 marzo. Le200 immagini partecipanti sono state quindi oggetto del giudizio della commissione di esperti che ha selezionato i migliori 25che, da lunedì 15 marzo prossimo, saranno sottoposti al gradimento degli utenti Social. La fotografia vincitrice sarà decretata il prossimo 25 marzo, in occasione del Capodanno Pisano 2022 in stile pisano. A partire dallo stesso giorno tutte leselezionate saranno esposte nell’atrio di palazzo Gambacorti. Il giudizio della Commissione. “Immagini altamente qualitative, anche come ricerca e composizione”, è questa la sintesi espressa dalla commissione di esperti composta dal celebre fotoreporter ...