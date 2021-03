Pioli: “Napoli una delle migliori squadre del campionato. Pensiamo a vincere più gare possibili da qui alla fine” (Di sabato 13 marzo 2021) alla vigilia della sfida di campionato Milan-Napoli, il tecnico rossonero, Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida: “Il Napoli è una squadra che gioca un bel calcio, con grande qualità. Hanno passato un momento delicato ma si sono compattati con l’allenatore. Ci aspetta una gara complicata, il Napoli resta una delle squadre più forti del campionato”. Sulla corsa scudetto: “Il Milan si deve focalizzare sulle proprie partite, soprattutto quella di domani. Questo è un periodo impegnativo, dobbiamo giocare altre tre gare e quella più importante è domani sera. Mancano 12 partite, non si possono fare conti. Dobbiamo pensare a vincere più gare da qui ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 marzo 2021)vigilia della sfida diMilan-, il tecnico rossonero, Stefanoha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida: “Ilè una squadra che gioca un bel calcio, con grande qualità. Hanno passato un momento delicato ma si sono compattati con l’allenatore. Ci aspetta una gara complicata, ilresta unapiù forti del”. Sulla corsa scudetto: “Il Milan si deve focalizzare sulle proprie partite, soprattutto quella di domani. Questo è un periodo impegnativo, dobbiamo giocare altre tree quella più importante è domani sera. Mancano 12 partite, non si possono fare conti. Dobbiamo pensare apiùda qui ...

Advertising

YBah96 : RT @saveriocamba: Domanda provocatoria di Franco Ordine ?? Non nei confronti di Pioli ovviamente, il quale non può e non deve dire nulla su… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Pioli: 'Ibra è faro ma Milan ha molti leader' 'Con il Napoli recuperiamo Calhanoglu, Theo Hernandez e Rebic' - cn1926it : #MilanNapoli, le probabili formazioni: #Gattuso ha un dubbio per reparto, turnover per #Pioli? - _SiGonfiaLaRete : #Milan, #Pioli e gli assenti in vista della gara contro il #Napoli: ancora out #Mandzukic, #Ibrahimovic e #Bennacer… - gilnar76 : Pioli: «Rinvio Juventus-Napoli? Le nostre gare non si possono rinviare» #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti… -