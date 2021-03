Picchiate | accoltellate e uccise | Ornella è solo l’ultima vittima di un amore criminale

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiVite spezzate per una storia d’che d’non era. Sono dodici le donne che da inizio anno non ci sono più,dalla furia omicida di mariti, compagni o ex. Un numero agghiacciante che vale l’assurda media di un delitto ogni cinque giorni dal gennaio 2020. Un rifiuto, un semplice ‘no’, la ribellione a un senso di oppressione che le stava soffocando. Hanno pagato con la vita una situazione ormai insostenibile, prestandosi alla furia di chi diceva di amarle., in ordine di tempo, è la 40enne napoletanaPinto, uccisa dal compagno 42enne con oltre dieci coltellate. E’ giunta all’ospedale Cardarelli in fin di vita, a nulla sono valsi i tentativi estremi dei medici che l’hanno presa in cura. Alle 10.35, così recita la nota piena di sgomento diramata dal ...