“Peaky Blinders 6”: Cillian Murphy nelle nuove foto dal set (Di sabato 13 marzo 2021) Nell’ultimo periodo, una delle serie tv più chiacchierate è proprio Peaky Blinders 6. Dopo aver mostrato alcune new entry nel cast della serie Netflix, ecco arrivare nuove foto dal set provenienti dall’account Twitter ufficiale della serie che ha condiviso nuove bellissime foto dietro le quinte scattate da Anthony Byrne con un elegante Cillian Murphy nei panni di Thomas Shelby, trasformatosi da signore del crimine della strada a legittimo uomo d’affari e membro del parlamento. Cillian Murphy alias Thomas Shelby in “Peaky Blinders 6” – Photo credits: Twitter @ThePeakyBlinderNew entry: chi è il villain della sesta stagione? Una star di Black Mirror, celebre serie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 marzo 2021) Nell’ultimo periodo, una delle serie tv più chiacchierate è proprio6. Dopo aver mostrato alcune new entry nel cast della serie Netflix, ecco arrivaredal set provenienti dall’account Twitter ufficiale della serie che ha condivisobellissimedietro le quinte scattate da Anthony Byrne con un elegantenei panni di Thomas Shelby, trasformatosi da signore del crimine della strada a legittimo uomo d’affari e membro del parlamento.alias Thomas Shelby in “6” – Photo credits: Twitter @TheBlinderNew entry: chi è il villain della sesta stagione? Una star di Black Mirror, celebre serie ...

Advertising

GianlucaOdinson : Peaky Blinders 6, Cillian Murphy nelle nuove foto dietro le quinte dell'ultima stagione - _louisxsmile : @nvrbnsofearless ma- no oddio la migliore è peaky blinders (non so se si scive così lol) - twelvesfifth : fav assolutamente !! mi fai morire dal ridere ogni volta che leggo un tuo tweet in tl, hai gusti pazzeschi e sono p… - Sar_93 : - Virgin River S3 (si spera sempre in estate) - Peaky Blinders (stanno già girando da un po') - Star Trek Strange… - Il_Nerdastro : La prova costume di Tommy Shelby. Qui per ricordarvi che le riprese della Stagione Finale di #PeakyBlinders sono in… -