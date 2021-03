Pd, il sondaggio: Letta segretario per il 23% degli elettori dem (Di sabato 13 marzo 2021) Per essere competitivo dal punto di vista elettorale, il Pd del futuro deve puntare a “riconquistare gli elettori che si sono allontanati negli ultimi anni e proporsi come forza unica e maggioritaria del centrosinistra”. Lo pensa il 49% degli elettori dem, secondo un sondaggio realizzato da Ipsos per il ‘Corriere della Sera’. Solo il 30% di chi vota Pd preme perché venga rafforzata l’alleanza con Movimento 5 Stelle e Leu. Per quanto riguarda la scelta del nuovo segretario, il 23% degli elettori dem preferirebbe Enrico Letta: a seguire, Stefano Bonaccini (19%), Anna Finocchiaro (10%), Roberta Pinotti (7%), Andrea Orlando (5%). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 marzo 2021) Per essere competitivo dal punto di vista elettorale, il Pd del futuro deve puntare a “riconquistare gliche si sono allontanati negli ultimi anni e proporsi come forza unica e maggioritaria del centrosinistra”. Lo pensa il 49%dem, secondo unrealizzato da Ipsos per il ‘Corriere della Sera’. Solo il 30% di chi vota Pd preme perché venga rafforzata l’alleanza con Movimento 5 Stelle e Leu. Per quanto riguarda la scelta del nuovo, il 23%dem preferirebbe Enrico: a seguire, Stefano Bonaccini (19%), Anna Finocchiaro (10%), Roberta Pinotti (7%), Andrea Orlando (5%). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

