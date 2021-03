Pd, Enrico Letta sempre più vicino al ruolo di segretario (Di sabato 13 marzo 2021) Assemblea del Pd, apre la presidente Valentina Cuppi. L’unico candidato è Enrico Letta. ROMA – Grande attesa per l’assemblea del Pd che, a meno di clamorose novità dell’ultimo minuto, dovrebbe proclamare segretario Enrico Letta. L’ex premier, infatti, è l’unico candidato e sarà sostenuto da quasi tutto il partito. L’unica a decidere di non aderire alla raccolta firme per il possibile nuovo leader dei Dem è stata la Base riformista di Luca Lotti e il ministro Lorenzo Guerini. Assemblea Pd, il programma Sarà una domenica molto intensa. L’assemblea sarà inaugurata dal discorso della presidente Valentina Cuppi. La democratica illustrerà il quadro politico e farà il punto della situazione dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti. Al termine del suo intervento, inizierà la raccolta delle firme a ... Leggi su newsmondo (Di sabato 13 marzo 2021) Assemblea del Pd, apre la presidente Valentina Cuppi. L’unico candidato è. ROMA – Grande attesa per l’assemblea del Pd che, a meno di clamorose novità dell’ultimo minuto, dovrebbe proclamare. L’ex premier, infatti, è l’unico candidato e sarà sostenuto da quasi tutto il partito. L’unica a decidere di non aderire alla raccolta firme per il possibile nuovo leader dei Dem è stata la Base riformista di Luca Lotti e il ministro Lorenzo Guerini. Assemblea Pd, il programma Sarà una domenica molto intensa. L’assemblea sarà inaugurata dal discorso della presidente Valentina Cuppi. La democratica illustrerà il quadro politico e farà il punto della situazione dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti. Al termine del suo intervento, inizierà la raccolta delle firme a ...

