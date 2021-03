“Patrizia Reggiani deve ancora restituirmi il giaccone”: il racconto del poliziotto Carmine Gallo a 24 anni dall’arresto di ‘Lady Gucci’ (Di sabato 13 marzo 2021) “Voleva andare in carcere con una pelliccia che costava milioni, le dissi che non era il caso e le offrii il mio giaccone verde. Promise di restituirmelo, non è stato così, ma poco importa”. Carmine Gallo è l’ispettore capo della polizia che il 30 gennaio 1997 notificò a Patrizia Reggiani l’ordine di custodia cautelare in carcere per la morte dell’ex marito, Maurizio Gucci, assassinato due anni prima. L’ultima foto prima dell’ingresso a San Vittore la ritrae proprio a fianco del poliziotto mentre viene scortata all’uscita degli uffici della Criminalpol in piazza San Sepolcro a Milano. Ha il viso nascosto dagli occhiali da sole e indossa la sua giacca. A 24 anni di distanza, Gallo svela all’Adnkronos nuovi dettagli su quel giorno che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) “Voleva andare in carcere con una pelliccia che costava milioni, le dissi che non era il caso e le offrii il mioverde. Promise di restituirmelo, non è stato così, ma poco importa”.è l’ispettore capo della polizia che il 30 gennaio 1997 notificò al’ordine di custodia cautelare in carcere per la morte dell’ex marito, Maurizio Gucci, assassinato dueprima. L’ultima foto prima dell’ingresso a San Vittore la ritrae proprio a fianco delmentre viene scortata all’uscita degli uffici della Criminalpol in piazza San Sepolcro a Milano. Ha il viso nascosto dagli occhiali da sole e indossa la sua giacca. A 24di distanza,svela all’Adnkronos nuovi dettagli su quel giorno che ...

Advertising

GettyVIP : Lady Gaga as Patrizia Reggiani feeds Adam Driver as Maurizio Gucci panzerotti on the set of 'House of Gucci' in Mil… - rodrigosalem : Saiu a primeira imagem oficial de 'House of Gucci', filme de Ridley Scott sobre as tretas da venda da Gucci. Adam… - repubblica : Lady Gaga, la 'signora Gucci' è arrivata a Milano: Continuano le riprese del nuovo film di Ridley Scott con la pop… - Frenchy415 : RT @GettyVIP: Lady Gaga as Patrizia Reggiani feeds Adam Driver as Maurizio Gucci panzerotti on the set of 'House of Gucci' in Milan, Italy.… - allysmaine : RT @gual89: Comunque per me Patrizia Reggiani innocente, o meglio, non colpevole, come dice lei. L'unico grande errore essersi fidata di qu… -