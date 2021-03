Parte il piano di Figliuolo, immunità di gregge entro l’estate. Vaccini anche nei centri commerciali e palestre (Di domenica 14 marzo 2021) Vaccinare tutti gli italiani entro la fine di settembre per raggiungere l'immunità di gregge al termine dell'estate. Parte il nuovo piano vaccinale a firma Francesco Paolo Figliuolo. A dire il vero, il primo. Perché finora il governo Conte 2 non ne aveva prodotto. L'obiettivo è 500mila dosi di vaccino al giorno da somministrare a partire da aprile. Con il nuovo piano nazionale di vaccinazione, secondo il generale Figliuolo, ci sarà anche il monitoraggio costante dei fabbisogni con interventi mirati, selettivi e puntiformi sulla base degli scostamenti dalla pianificazione. Verrà creata una riserva vaccinale pari a circa l'1,5% delle dosi, per poter fronteggiare criticità prevedendo l'impiego di rinforzi del Dipartimento di Protezione ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 14 marzo 2021) Vaccinare tutti gli italianila fine di settembre per raggiungere l'dial termine dell'estate.il nuovovaccinale a firma Francesco Paolo. A dire il vero, il primo. Perché finora il governo Conte 2 non ne aveva prodotto. L'obiettivo è 500mila dosi di vaccino al giorno da somministrare a partire da aprile. Con il nuovonazionale di vaccinazione, secondo il generale, ci saràil monitoraggio costante dei fabbisogni con interventi mirati, selettivi e puntiformi sulla base degli scostamenti dalla pianificazione. Verrà creata una riserva vaccinale pari a circa l'1,5% delle dosi, per poter fronteggiare criticità prevedendo l'impiego di rinforzi del Dipartimento di Protezione ...

