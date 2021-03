Parma Roma, i convocati di D’Aversa: out Gervinho, c’è Zirkzee (Di sabato 13 marzo 2021) Roberto D’Aversa ha diramato la lista dei convocati per Parma-Roma Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha reso nota la lista dei convocati in vista del match casalingo contro la Roma. Grande assente Gervinho, torna invece il neo acquisto Zirkzee. Portieri: Colombi, Sepe, Turk; Difensori: B. Alves, Bani, Busi, Conti, Dierckx, Laurini, Pezzella, Osorio, Zagaritis; Centrocampisti: Brugman, Camara, Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kurtic, Sohm; Attaccanti: Brunetta, Karamoh, Man, Mihaila, Pellè, Zirkzee. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021) Robertoha diramato la lista deiperRoberto, allenatore del, ha reso nota la lista deiin vista del match casalingo contro la. Grande assente, torna invece il neo acquisto. Portieri: Colombi, Sepe, Turk; Difensori: B. Alves, Bani, Busi, Conti, Dierckx, Laurini, Pezzella, Osorio, Zagaritis; Centrocampisti: Brugman, Camara, Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kurtic, Sohm; Attaccanti: Brunetta, Karamoh, Man, Mihaila, Pellè,. Leggi su Calcionews24.com

