Parma - Roma: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni (Di sabato 13 marzo 2021) Il Parma alla ricerca della grande impresa: i ragazzi di D'Aversa non vincono da 18 partite, dal 2 - 1 inflitto al Genoa lo scorso 30 novembre e sogna di invertire la rotta proprio nella partita ... Leggi su quotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Ilalla ricerca della grande impresa: i ragazzi di D'Aversa non vincono da 18 partite, dal 2 - 1 inflitto al Genoa lo scorso 30 novembre e sogna di invertire la rotta proprio nella partita ...

Advertising

RobertoBurioni : Se io da Milano parto per Roma e arrivato a Parma buco uno pneumatico è sfortuna. Se io da Milano parto per Roma e… - DiMarzio : #ASRoma, problema alla coscia per #Smalling: out con il #Parma - _Carabinieri_ : #Carabinieri Roma, coadiuvati dai colleghi di Brescia, Modena, Macerata, Genova, Parma, Reggio Calabria, arrestano… - DajeRomaDaje5 : RT @romatube_it: #ParmaRoma: sfida tra squadre più in(s)fortunate ???? #ASRoma ???? @riccardo_casoli - riccardo_casoli : RT @romatube_it: #ParmaRoma: sfida tra squadre più in(s)fortunate ???? #ASRoma ???? @riccardo_casoli -