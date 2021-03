Parma-Roma (14 marzo ore 15:00): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 13 marzo 2021) Sembra il classico testacoda nel quale la Roma fa valere la propria superiorità quello del Tardini, con il Parma che cerca di dare un senso all’ultima parte di stagione e i giallorossi che dopo avere superato il Genoa e lo Shakhtar provano a rimanere in scia all’Atalanta nella lotta al quarto posto. Gli emiliani al InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 13 marzo 2021) Sembra il classico testacoda nel quale lafa valere la propria superiorità quello del Tardini, con ilche cerca di dare un senso all’ultima parte di stagione e i giallorossi che dopo avere superato il Genoa e lo Shakhtar provano a rimanere in scia all’Atalanta nella lotta al quarto posto. Gli emiliani al InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ultime Notizie dalla rete : Parma Roma Probabili formazioni Parma Roma/ Diretta tv, D'Aversa ritrova almeno Conti PROBABILI FORMAZIONI PARMA ROMA: CHI IN CAMPO DOMANI? Si accenderà solo domani alle ore 15.00 al Tardini la sfida per la 27giornata della Serie A tra Parma e Roma : alla vigilia del big match andiamo a vedere quali ...

Micki rientra dopo la sosta. Smalling, nuovo stop ...ma solo un affaticamento muscolare che comunque non permetterà al difensore di essere a Parma. Con ... non al meglio, mentre slitta a fine mese la visita del Professor Fink a Roma per Zaniolo .

Parma-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Emergenza Roma: ci sono altri 2 casi Altri due casi stanno tenendo sulle spine Paulo Fonseca, costretto a cambiare nuovamente formazione per il match di domani pomeriggio contro il Parma. Henrikh Mkhitaryan si è inf ...

Contro il Parma si cambia: Mancini riposa, El Shaarawy titolare AS ROMA NEWS - Domani contro il Parma sarà una Roma piuttosto diversa da quella vista in coppa contro lo Shakhtar Donetsk. Tra infortuni, giocatori acciaccati e normale turn-over, vedremo in campo una ...

