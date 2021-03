Parigi-Nizza 2021 | risultati e ordine d’arrivo settima tappa | Primoz Roglic vince ancora da fenomeno

(Di sabato 13 marzo 2021)una volta è un assolo meraviglioso timbrato. Lo sloveno della Jumbo Visma sta dominando in lungo e in largo la, aggiudicandosi anche lain cima a Valdeblore La Colmiane, agguantando così il terzo successo parziale in questa Corsa del Sole. Battuto l’elvetico Gino Mader, proprio sul tratto conclusivo. Andiamo a scoprire ie l’di questa frazione.Rnk Rider Team UCI Pnt Time 1 ROGLI? Primož Team Jumbo-Visma 60 50 3:09:18 2 MÄDER Gino Bahrain – Victorious 25 30 0:02 3 SCHACHMANN ...

Marco9llo : Mancanza di rispetto di Roglic? io sottolineo la mancanza di rispetto di Luca Gregorio che spoilera il risultato de… - vitasportivait : ??????? #ParisNice | 7^ Tappa Primoz #Roglic ???? cannibalizza la Parigi-Nizza! Conquista anche la tappa con arrivo i… - sportface2016 : #Ciclismo, Primoz #Roglic cannibale alla #ParisNice2021: vince anche la 7^ tappa e ipoteca la maglia gialla. La cla… - servi0353 : Roglic e una m.....da e non merita nulla dai suoi colleghi ciclisti da oggi gli gufero' sempre contro poteva rispar… - infoitsport : DIRETTA Parigi-Nizza, Settima Tappa LIVE -

Si corre oggi la settima e penultima tappa della Parigi-Nizza 2021: la Le Broc-Valdeblore la Colmiane è considerata la tappa regina. Scopriamo perché.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.05 Tappa odierna accorciata rispetto al piano iniziale, ma rimane comunque la frazione che potrà portare numerosi cambiamenti nella classifica generale. 11 ...