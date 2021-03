Parigi-Nizza 2021 | Aleksandr Vlasov | “Abbiamo provato ad attaccare Roglic | ma è davvero forte Domani spero di difendere la mia maglia bianca”

(Di sabato 13 marzo 2021), stamattina, si era detto pronto a dare battaglia a Primoznell’odierna frazione dellache presentava l’arrivo in quota a Valdeblore la Colmiane. L’Astana, la squadra del russo, ha fatto il forcing in salita e il vincitore dello scorso Giro dell’Emilia ha ancheun timido allungo. Quando, però, è stato lo stessoa muoversi,non ha potuto fare altro che giocare sulla difensiva. Il russo è stato staccato dallo sloveno e anche da Schachmann e Lucas Hamilton, ma è riuscito a guadagnare una manciata di secondi sul compagno di squadra Ion Izagirre e a soffiargli il terzo posto nella graduatoria generale. Queste le dichiarazioni rilasciate daa fine tappa e ...

Il passato oscuro di chi gestisce il giovane re della Grande Boucle Restando in tema di Slovenia, Primoz Roglic ha vinto la sua terza tappa dellae consolidato la prima posizione in ...Primoz Roglic (Jumbo - Visma), dopo essersi imposto nella quarta e nella sesta frazione, ha conquistato anche la settima tappa dellasul traguardo di Valdeblore La Colmiane. Lo sloveno ha beffato nel finale lo svizzero Gino Mader , ripreso a 50 metri dal traguardo dopo una lunga fuga. Roglic ha ora un vantaggio in ...È divertente correre qui”. Prole che sanno tanto di formalismi per il campione sloveno, la Parigi-Nizza è saldamente nelle sue mani. Per la tappa finale gli organizzatori hanno dovuto, causa Covid e ...Nella tappa regina della Parigi-Nizza, da Le Broc a Valdeblore La Colmiane, il langarolo Matteo Sobrero (Astana Premier Tech) si è classificato al quarantaseiesimo posto.